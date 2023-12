Prezes TVP w liście do pracowników: Przywrócimy tej firmie normalność

Napięta sytuacja w TVP wywołuje wiele komentarzy. Falę spekulacji co do przywództwa przeciął nowy prezes państwowego nadawcy, powołany przez nową Radę Nadzorczą. "Jestem przekonany, że razem przywrócimy w tej firmie normalność" - przekazuje Tomasz Sygut w liście do pracowników TVP.