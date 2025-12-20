Mgła przysłoni pół kraju. Dla kilku województw wydano ostrzeżenia
O niskie wartości na termometrach przez weekend nie musimy się martwić. Zagrożeniem ponownie staną się jednak bardzo gęste mgły ograniczające widzialność nawet do 500 m. Synoptycy wydali w związku z tym ostrzeżenia dla części Polski.
W skrócie
- Gęste mgły spodziewane są w wielu regionach Polski, szczególnie w południowej i wschodniej części kraju, co skłoniło służby do wydania oficjalnych ostrzeżeń.
- Temperatury przez weekend będą umiarkowane, od 1 do 8 stopni Celsjusza, z niewielkimi różnicami lokalnymi.
- Przeważać będzie duże i całkowite zachmurzenie, z możliwymi opadami deszczu lub mżawki i słabym wiatrem.
W sobotę w kraju zachmurzenie będzie przeważnie duże i całkowite, jedynie miejscami, głównie na krańcach południowych, ale także na północnych, większe przejaśnienia oraz możliwe rozpogodzenia.
Miejscami słabe opady deszczu lub mżawki, głównie na obszarze od północno-wschodniej Polski, przez centrum, po zachodnią i południowo-zachodnią część kraju. Silne zamglenia oraz mgły ograniczające widzialność do 500 m, a wieczorem lokalnie do 100 m.
Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 3 do 7 stopni Celsjusza, chłodniej miejscami na północnym wschodzie, około 2 stopni, cieplej lokalnie na krańcach południowo-wschodnich, około 8 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i miejscami umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni, wieczorem miejscami zmienny.
W nocy zachmurzenie duże i całkowite, większe przejaśnienia i rozpogodzenia miejscami w rejonach podgórskich. Miejscami, głównie na wschodzie, w centrum oraz na południowym wschodzie, słabe opady deszczu lub mżawki.
Pojawią się także silne zamglenia i w wielu miejscach mgły ograniczające widzialność do 100 m. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 0 do 3 stopni Celsjusza, cieplej na wybrzeżu i miejscami na zachodzie, około 4 stopni.
Chłodniej miejscami w rejonach podgórskich, około -1 stopnia Celsjusza; najchłodniej lokalnie w kotlinach karpackich, około -5 stopni.
W związku z gęstymi mgłami Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla części Polski. Alert obowiązuje województwa: Podkarpackie, Małopolskie, Świętokrzyskie, Lubelskie, Mazowieckie, Łódzkie, Śląskie, Podlaskie.
W niedzielę aura będzie niemal identyczna. Prognozowane jest zachmurzenie duże i całkowite, większe przejaśnienia i rozpogodzenia miejscami w rejonach podgórskich. Miejscami, głównie na południowym wschodzie, słabe opady deszczu lub mżawki.
Miejscami silne zamglenia oraz mgły ograniczające widzialność do 500 m, a początkowo do 100 m.
Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 3 do 7 stopni Celsjusza, cieplej miejscami na południowym zachodzie, około 8 stopni Celsjusza; chłodniej miejscami na północnym wschodzie, około 1 stopnia Celsjusza.
