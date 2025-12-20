W skrócie Gęste mgły spodziewane są w wielu regionach Polski, szczególnie w południowej i wschodniej części kraju, co skłoniło służby do wydania oficjalnych ostrzeżeń.

Temperatury przez weekend będą umiarkowane, od 1 do 8 stopni Celsjusza, z niewielkimi różnicami lokalnymi.

Przeważać będzie duże i całkowite zachmurzenie, z możliwymi opadami deszczu lub mżawki i słabym wiatrem.

W sobotę w kraju zachmurzenie będzie przeważnie duże i całkowite, jedynie miejscami, głównie na krańcach południowych, ale także na północnych, większe przejaśnienia oraz możliwe rozpogodzenia.

Miejscami słabe opady deszczu lub mżawki, głównie na obszarze od północno-wschodniej Polski, przez centrum, po zachodnią i południowo-zachodnią część kraju. Silne zamglenia oraz mgły ograniczające widzialność do 500 m, a wieczorem lokalnie do 100 m.

Pogodzie bliżej do jesieni, niż zimy. Nadciągają deszcze i mżawki

Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 3 do 7 stopni Celsjusza, chłodniej miejscami na północnym wschodzie, około 2 stopni, cieplej lokalnie na krańcach południowo-wschodnich, około 8 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i miejscami umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni, wieczorem miejscami zmienny.

W nocy zachmurzenie duże i całkowite, większe przejaśnienia i rozpogodzenia miejscami w rejonach podgórskich. Miejscami, głównie na wschodzie, w centrum oraz na południowym wschodzie, słabe opady deszczu lub mżawki.

Pojawią się także silne zamglenia i w wielu miejscach mgły ograniczające widzialność do 100 m. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 0 do 3 stopni Celsjusza, cieplej na wybrzeżu i miejscami na zachodzie, około 4 stopni.

Chłodniej miejscami w rejonach podgórskich, około -1 stopnia Celsjusza; najchłodniej lokalnie w kotlinach karpackich, około -5 stopni.

Prognoza pogody. Gęste mgły w części kraju, wydano ostrzeżenia dla kilku województw

W związku z gęstymi mgłami Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla części Polski. Alert obowiązuje województwa: Podkarpackie, Małopolskie, Świętokrzyskie, Lubelskie, Mazowieckie, Łódzkie, Śląskie, Podlaskie.

W niedzielę aura będzie niemal identyczna. Prognozowane jest zachmurzenie duże i całkowite, większe przejaśnienia i rozpogodzenia miejscami w rejonach podgórskich. Miejscami, głównie na południowym wschodzie, słabe opady deszczu lub mżawki.

Miejscami silne zamglenia oraz mgły ograniczające widzialność do 500 m, a początkowo do 100 m.

Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 3 do 7 stopni Celsjusza, cieplej miejscami na południowym zachodzie, około 8 stopni Celsjusza; chłodniej miejscami na północnym wschodzie, około 1 stopnia Celsjusza.

