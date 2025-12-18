Zima trzyma się z dala od naszego kraju. Na termometrach wciąż wiosennie
Schyłek jesieni cały czas jest cieplejszy niż zwykle. Czeka nas kolejny dzień z dodatnimi temperaturami w całym kraju. Na zachodzie miejscami wartości zbliżą się do 10 stopni, a najchłodniej będzie na północnym wschodzie. Rano i wieczorem trzeba uważać na mgły. Słaby deszcz może popadać praktycznie w tylko jednym regionie Polski.
Grudzień od samego początku jest wyjątkowo ciepły. W całym kraje anomalia temperatury jest dodatnia, a najmocniej na wschodzie, gdzie temperatury są o ponad 5 stopni wyższe od średniej wieloletniej - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Czwartek również będzie ciepły.
Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu
Mgły od rana, potem więcej spokoju. Spore wartości na termometrach
Dzień będzie pochmurny z większymi przejaśnieniami, zaś miejscami na południu również z rozpogodzeniami. Będzie przeważnie sucho i spokojnie, jednak w Bieszczadach może popadać słaby deszcz.
Rano lokalnie może się utrzymywać mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Te zjawiska najprawdopodobniej wrócą wieczorem. Trzeba więc zachować szczególną ostrożność na drogach i chodnikach.
Będzie ciepło: w ciągu dnia wszędzie temperatury będą dodatnie. Najchłodniejszym rejonem będzie północny wschód, gdzie nie będzie więcej niż 2 stopnie Celsjusza. W pozostałych miejscach będzie zwykle od 5 do 7 stopni, a najcieplej na zachodzie, gdzie synoptycy IMGW spodziewają się do 8 st. C.
Odczuwalnej temperatury nie obniży wiatr, który przeważnie będzie słaby i umiarkowany. Mocniej powieje jedynie w górach i na terenach podgórskich: w niższych partiach Sudetów porywy osiągną do 55, a wyżej do 60 km/h.
Sporo zmian na południu. Wieczorem znowu trzeba uważać
Rano w dużej części kraju trzeba się przygotować na niekorzystne lub obojętne warunki. W ciągu dnia na południu poprawią się do korzystnych, a wieczorem znów będą obojętne. Na północy warunki będą się zmieniać od obojętnych po niekorzystne.
W nocy z czwartku na piątek wrócą gęste mgły, które mogą ograniczać widzialność do 100 metrów. Lokalnie może osadzać szadź i sprawiać, że na drogach i chodnikach będzie ślisko.
