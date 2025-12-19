Pogoda podzieli Polskę niemal idealnie na pół. Wyraźna różnica

Jadąc autem lub przechodząc przez jezdnię trzeba bardzo uważać. Wschodnią połowę Polski opanowały gęste mgły, poważnie ograniczające widzialność. Miejscami mogą utrzymać się dłużej, stwarzając zagrożenie dla pieszych i kierowców. Lepiej pod tym względem jest na bardziej przejrzystym zachodzie. Zgniły wyż oprócz zachmurzenia i mgieł utrzyma też wysokie temperatury: miejscami będzie nawet 10 stopni ciepła.

Ludzie przechodzący po schodach zewnętrznych w pochmurny, mglisty dzień, w tle widoczne jest kilka drzew oraz trawnik. W prawym górnym rogu wstawiona została mapa pogodowa z zaznaczonymi opadami i literą W oznaczającą kierunek wiatru.
Wschodnią połowę kraju opanowały gęste mgły, które miejscami utrzymają się dłużej w ciągu dnia.

Gęste mgły opanowały w piątek rano wschodnią połowę kraju. W wielu miejscach widzialność spadła poniżej 200 metrów. Choć przed południem sytuacja zacznie się poprawiać, "miejscami mgła będzie zalegać także i w dalszej części dnia" - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w komunikacie. Niebezpieczne zjawisko wróci wieczorem.

Pogoda w piątek rzuca wyzwanie kierowcom i pieszym. Niewiele widać

Zgniły wyż Frieda w dalszym ciągu odpowiada za pogodę w naszym kraju. To oznacza, że czeka nas pochmurny, ale suchy dzień, z dość wysokimi temperaturami i bez opadów.

Poranne mgły lokalnie mogą utrzymywać się również w ciągu dnia i miejscami ograniczać widzialność do pół kilometra. Wieczorem znowu się pojawią i wówczas widzialność lokalnie spadnie do około 100 metrów.

Wciąż będzie ciepło, jak na tę porę roku: termometry pokażą od 3 do 8 stopni Celsjusza, choć w rejonach utrzymujących się mgieł może być do około dwóch stopni. Najcieplej zrobi się nad morzem oraz na Pogórzu Karpackim - tam synoptycy spodziewają się około 10 stopni.

Temperatury odczuwalnej nie obniży wiatr, który przeważnie będzie słaby i umiarkowany, a nad morzem i na terenach podgórskich porywisty. W Sudetach i Bieszczadach podmuchy mogą osiągać do 60 km/h.

Jeszcze nie wszystko stracone. Pojawiła się szansa na białe święta

    Pół Polski z gorszymi warunkami. Po zmroku wrócą gęste mgły

    Pogoda w piątek podzieli nasz kraj na dwie różne strefy. Na zachodzie warunki przeważnie będą obojętne, a przejściowo również korzystne, choć na Wybrzeżu wieczorem pogorszą się do niekorzystnych.

    Na wschodniej połowie Polski aura będzie bardziej wymagająca. Tam z powodu dużego zachmurzenia oraz gęstych mgieł pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm, miejscami przez cały dzień.

    Kolorowa mapa Polski przedstawiająca podział biometeorologiczny kraju na dzień 19 grudnia 2025 roku. Zaznaczono obszary o korzystnych, niekorzystnych i obojętnych warunkach biometeorologicznych, a także zmiany bioklasy w różnych regionach. Na mapie wid...
    W piątek lepszych warunków mogą oczekiwać mieszkańcy zachodniej połowy Polski

    Noc z piątku na sobotę będzie pochmurna, z silnym zamgleniem w wielu miejscach. Mgły nie tylko ograniczą widzialność do 100 metrów, ale lokalnie mogą też osadzać szadź i sprawiać, że na drogach i chodnikach może się zrobić ślisko.

    Ochłodzenie zmierza prosto do Polski. Wiemy, czy zdąży przed świętami

