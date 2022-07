- Nigdy żaden rząd nie uczynił tyle dla Polski, co my, musimy to opowiedzieć, ogłaszam mobilizację PiS i całej Zjednoczonej Prawicy, zaczynamy objazd kraju - mówił prezes PiS podczas czerwcowej konwencji w podwarszawskich Markach. Zapowiedział wówczas, że zarówno on jak i premier Mateusz Morawiecki spotkają się z mieszkańcami wielu polskich miast.

Jarosław Kaczyński a objazd po Polsce. Media: Prezes zawiesza tournee

Do tej pory prezes Jarosław Kaczyński odwiedził m.in. Sochaczew, Białystok, Konin i Poznań. Jak donosi jednak Gazeta.pl, Kaczyński zmienił swoje plany i przerwał objazd Polski.

Współpracownicy szefa PiS mówią w rozmowie z portalem, że "środek wakacji to nie jest dobry czas na tournee po kraju", a zaplanowane na najbliższy weekend spotkania z wyborcami zostały odwołane.

Pierwotnie przerwę w torurnee zapowiedziano na czas urlopu prezesa, który rozpocznie się po ostatnim wakacyjnym posiedzeniu Sejmu (5 sierpnia).

Jarosław Kaczyński a kontrowersyjne wypowiedzi i pomyłki

Portal zauważa jednak, że powód przerwania tournee Kaczyńskiego może być inny.

Prezesowi PiS w czasie spotkań z mieszkańcami polskich miast kilkukrotnie zdarzyły się pomyłki - pomylił m.in. Inowrocław z Włocławkiem a Krzysztofa Brejzę z Łukaszem Mejzą. Mówił również o wpływie "smarfonu" na młodzież oraz tłumaczył, że euro w Niemczech jest warte trzy złote.

Na wiecu w Grójcu wychwalał również Daniela Obajtka, który - będąc wójtem Pcimia - miał stworzyć innowacyjny sklep, w którym można robić zakupy, nie wysiadając z auta.