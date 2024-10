Polityk nie szczędził krytyki pod adresem konkurentów. - Obietnice, to sto konkretów, to jest przykład skrajnej bezczelności, bankructwo wiarygodności w biały dzień. Obiecywali zrealizowanie stu konkretów na sto dni, mamy trzysta dni i praktycznie trzysta kłamstw - zaznaczył Morawiecki.

Mateusz Morawiecki o migracji: KO zakłamuje rzeczywistość

Morawiecki dodał, że KO próbuje "zakłamywać rzeczywistość". - To my zablokowaliśmy nielegalną imigrację - powiedział. - Jesteś pracownikiem sezonowym, przyjeżdżasz na trzy, sześć miesięcy, pracujesz to dobrze, ale żadnego socjalu. Jeżeli jesteś nielegalnym imigrantem to wracaj tam skąd przyjechałeś - podkreślił i dodał, że to zawsze była polityka rządu PiS.