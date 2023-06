Poseł Platformy Obywatelskiej w trakcie wywiadu w Radiu Zet został poproszony o zacytowanie czwartej zwrotki polskiego hymnu. Okazało się, że jest to dla niego spore wyzwanie.

- O Basi.. Ojciec zapłakany.... Przepraszam, ale to jest znowu coś, co jest trudne dla mnie. Dlatego, że przypomina mi się to, w jaki sposób - i dlatego jestem tak wkurzony - panowie ministrowie rządu zaatakowali ludzi, którzy tak pięknie odśpiewali hymn na Placu Zamkowym. Mnie się głos łamie, bo byłem i widziałem ten tłum, który śpiewał hymn. Zaintonowałem dwa pierwsze słowa, po czym ten tłum zaśpiewał dwie zwrotki polskiego hymnu - mówił Borys Budka.