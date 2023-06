Interia informowała o propozycji, jaką liderzy Trzeciej Drogi skierowali do klubów opozycyjnych oraz rządzącego PiS . Chodzi o projekt ustawy Przyszłość Plus. - Przyszłość Plus to propozycja zwiększenia wydatków na edukację do 6 proc. PKB - mówił Szymon Hołownia.

Projekt ustawy Przyszłość Plus. Spór na opozycji

Okazuje się, że apel o konsultacje pomysłu liderów Trzeciej Drogi spotkał się z ostrymi reakcjami na opozycji.

Chodzi o propozycje zaangażowania w projekt polityków PiS oraz Konfederacji, co nie podoba się niektórym posłom Platformy Obywatelskiej oraz Lewicy. Poinformowali o tym poprzez media społecznościowe.

"Z PiS możemy konsultować warunki ich kapitulacji. O przyszłości będziemy rozmawiać w gronie patriotów" - napisał Donald Tusk .

Wtórował mu szef klubu parlamentarnego PO Borys Budka. "Współpracę opozycji budowaliśmy na wspólnych wartościach. Zapraszanie - za naszymi plecami - na konsultacje o przyszłości Polski tych, którzy od ośmiu lat ją niszczą, jest niezrozumiałe. Tu nie ma trzeciej drogi" - napisał.