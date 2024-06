Anomalie przejmują kontrolę. To zdarza się raz na 20 lat

Chociaż tegoroczny czerwiec specjaliści z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej uznają za "normalny termicznie", to środa zapowiada się wyjątkowo . Temperatury będą wyraźnie wyższe od przeciętnych. Musimy przygotować się na wyjątkowy upał .

Pogoda w normie, ale środa jest wyjątkiem

IMGW przygotował prognozę maksymalnej temperatury powietrza na tle warunków wieloletnich z okresu od 1991 do 2020 roku. Wynika z niej, że o ile cały miesiąc pod względem ciepła jest typowy dla tego okresu, to środa będzie wyjątkiem .

Z prognoz IMGW wynika, że 19 czerwca na 31 stacjach pomiarowych można się spodziewać w ciągu dnia temperatur sięgających co najmniej 25 stopni Celsjusza. Co więcej, na 26 stacjach maksymalne temperatury będą o 5 stopni lub więcej powyżej średniej.

Najwyższej anomalii można oczekiwać w Łodzi - tam będzie o 8,9 st. C cieplej niż zwykle w tym czasie. Według prognoz w środę najwyższe temperatury, sięgające około 32 stopni Celsjusza , wystąpią w Łodzi , Warszawie , Krakowie i Kozienicach .

Dla porównania, z danych pochodzących z lat 1991-2020 wynika, że w tym czasie maksymalne temperatury w Polsce powinny wynosić od 19,3 st. C (Ustka) do 24,2 st. C (Opole).