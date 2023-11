I one budzą ogromne zainteresowanie, które trudno porównywać do średniej wyświetleń z poprzedniej kadencji Sejmu. Mowa o liczbach rzędu 600 czy 700 tysięcy , których w poprzedniej kadencji na sejmowym profilu w serwisie YouTube próżno było szukać.

Polski Sejm przejmuje serwis YouTube. Wyprzedził niemiecki Bundestag

Setki tysięcy wyświetleń to norma. Będzie złoty przycisk?

Zgodnie z obowiązującymi zasadami społeczności platforma może przyznać twórcy popularnego kanału srebrny przycisk. - Ja już byłem w programie ze złotym przyciskiem - z humorem skomentował sytuację marszałek Sejmu Szymon Hołownia . - Zobaczymy, co w tej kwestii się wydarzy. Ja się cieszę się z tych 100 tysięcy subskrybentów. Ludzie naprawdę interesują się tym, co się dzieje po 15 października - stwierdził.

Zapowiadając wtorkowe posiedzenie, marszałek Hołownia zaapelował do Polaków, by zaopatrzyli się w popcorn, bo obrady mogą potrwać nawet do północy.