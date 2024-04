Pieniądze z KPO. "Czekamy na ostatnie biurokratyczne potwierdzenia"

Pod koniec marca wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko zapowiadał, że do połowy kwietnia bieżącego roku 27 mld zł z Krajowego Planu Odbudowy trafi do Polski.

- Pozytywne zaopiniowanie przez Radę UE pierwszego wniosku o płatność z KPO to kolejny krok do wypłaty 27 mld zł na inwestycje w Polsce. Teraz czekamy już tylko na ostatnie biurokratyczne potwierdzenia ze strony Komisji Europejskiej i do połowy kwietnia - tak jak obiecaliśmy - nasze pieniądze z KPO po ponad dwóch latach opóźnienia w końcu trafia do kraju i zaczniemy je inwestować w rozwój Polski i Polaków - przekazał PAP.