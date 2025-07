Mentzen o marszu PiS przeciwko migracji. Wskazał na "największy problem"

Jarosław Kaczyński wezwał we wtorek do wzięcia udziału w marszu przeciwko nielegalnej migracji planowanym na październik. "Nie dziwię się, że tylko przeciwko nielegalnej, bo za legalną to właśnie PiS odpowiada" - skomentował w swoich mediach społecznościowych Sławomir Mentzen.