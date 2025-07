"To właśnie wtedy (przed tysiącem lat - red.) zdobywca Kijowa Bolesław Chrobry stanął na równi z pozostałymi monarchami europejskimi. I komu to przeszkadzało? Czy Polska znowu może być wielka? Kto ma tego dokonać? Kto jak nie my i nie Grzegorz Braun?" - pytał polityk we wpisie na platformie X.