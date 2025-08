Przed zaprzysiężeniem zwolennicy Karola Nawrockiego szczelnie wypełnili, prowadzącą do Sejmu, ulicę Matejki. Biało-czerwone flagi, głośno, sporo osób starszych. Odśpiewali rotę, później hymn. Nie brakowało środowisk prawicowych, klubów "Gazety Polskiej", członków Ruchu Obrony Granic , działaczy PiS-u i związkowców "Solidarności" .

- Czekałem i wierzyłem. Tylko Karol Nawrocki może nam dać to, czego oczekujemy . Nie tacy ludzie jak Donald Tusk, Roman Giertych, Liga Polskich Rodzin.Zdradzili. - dodaje, wspominając poprzednią partię Giertycha. - Nie jestem uprzedzony do innych nacji, ale niech pracują. Bądźmy suwerenami w naszym kraju - podkreśla Paplak.

O zdradzie Paplak opowiada sporo. W Warszawie mieszka od lat 80., działał w opozycji antykomunistyczne j . Z rozżaleniem mówi o podziałach w "Solidarności", ale szybko wraca do radości z zaprzysiężenia.

- Dzisiaj patrzę na Warszawę, na taką Polskę, na flagi. Ciarki mi przechodzą. Mamy to, o co walczyliśmy, mam to, czego chciałem - zaznacza.