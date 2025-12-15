W skrócie Litwa zdecydowała o budowie nowego poligonu wojskowego w Kopciowie, tuż przy granicy z Polską, by wzmocnić obronę przesmyku suwalskiego.

Na poligonie będą realizowane zarówno duże, jak i regularne mniejsze ćwiczenia wojskowe z udziałem brygady nawet do 4 tys. żołnierzy.

Projekt jest częścią długoterminowych inwestycji wzmacniających Litewską Dywizję Narodową oraz bezpieczeństwo regionu.

- W ocenie Sił Zbrojnych Litwy, z punktu widzenia militarnego i bezpieczeństwa wybrany teren jest najodpowiedniejszą lokalizacją - jest częścią tzw. przesmyku suwalskiego, graniczącego z Polską i Białorusią - oświadczył na konferencji prasowej doradca prezydenta Litwy Deividas Matulionis.

Podkreślił, że "Litwa, Polska i NATO zwracają szczególną uwagę na obronę przesmyku suwalskiego, a utworzenie poligonu (w Kopciowie) zwiększy bezpieczeństwo w tej części kraju".

Resort obrony Litwy poinformował, że zgodnie z założeniem, na nowym poligonie mają się odbywać ćwiczenia i szkolenia wojskowe z udziałem nawet 3,5-4 tys. żołnierzy, czyli brygady.

Większe ćwiczenia odbywałyby się pięć razy do roku do 10 dni. Ćwiczenia o mniejszej skali odbywałyby się regularnie.

Litwa buduje nowy poligon. Powstanie przy granicy z Polską

Teren planowanego poligonu ma być podzielony na dwie strefy funkcjonalne. Około dwie trzecie terenu byłoby przeznaczone do ćwiczeń manewrowych i taktycznych - w tej części nie byłoby strzelnic i nie odbywałyby się strzelania bojowe. Strefa strzelania bojowego byłaby skoncentrowana w zachodniej części poligonu, przy granicy z Polską.

Rada Obrony Państwa w poniedziałek podjęła też decyzję o rozszerzeniu poligonu w Taurogach.

Resort obrony w komunikacie zaznacza, że "utworzenie nowego poligonu i rozbudowa już istniejącego są niezbędne do rozwoju Litewskiej Dywizji Narodowej" i że "jest to długoterminowa inwestycja w bezpieczeństwo każdego obywatela i zdolności obronne państwa". Litewska Dywizja Narodowa ma powstać do 2030 roku.

