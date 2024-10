Marsz Niepodległości przejdzie przez Warszawę? Trzaskowski podał warunki

Prezydent Warszawy powiedział w rozmowie z Polsat News, że każdy ma możliwość demonstrowania w stolicy , ale pod warunkiem, że przestrzega prawa. - Nigdy nie godziłem się jednak na to, żeby narodowcy mieli tutaj jakiekolwiek preferencje - zaznaczył.

- Konsultowaliśmy to ze wszystkimi służbami, które zgodziły się z nami, że to stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i funkcjonowania miasta , a sąd podzielił naszą argumentacje - dodał samorządowiec i podkreślił, że organizatorzy wydarzenia nie dochowali również odpowiednich terminów.

Marsz Niepodległości. Rafał Trzaskowski deklaruje. Podał warunki zgody na manifestację

Polityk przekazał również, że do gmachu przy Placu Bankowym wpływają kolejne zgłoszenia dotyczące zorganizowania tego corocznego wydarzenia na ulicach Warszawy, a jeżeli któryś z tych wniosków będzie przewidywał jednodniowy przemarsz to ratusz "będzie się inaczej do tego ustosunkowywać".