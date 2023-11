W głosowaniu nad wyborem marszałka Senatu wzięło udział 99 na 100 senatorów. Za kandydaturą Małgorzaty Kidawy-Błońskiej głosowało 66 osób, a Marka Pęka poparło 33 osób. Jej wybór oficjalnie potwierdził marszałek senior izby wyższej Michał Seweryński.

- Dzisiaj jest naprawdę wielki dzień, bo od dzisiaj Polska się zmienia. Polacy zadecydowali, że chcą zmiany i ona przyszła. My odpowiadamy przed nimi, nie możemy zmarnować żadnego głosu oddanego na ugrupowania demokratyczne - mówiła Małgorzata Kidawa-Błońska podczas swojego przemówienia.

Małgorzata Kidawa-Błońska marszałkiem Senatu. "Jesteśmy po to, żeby budować przyszłość"

Jak zaznaczyła nowa marszałek Senatu, Polacy chcą "wolności, odpowiedzialności, chcą, żeby słowa znaczyły to, co znaczą", a sprawiedliwość naprawdę nią była. - Żeby prawo było szanowane, Konstytucja ceniona, każdy Polak mógł realizować swoje marzenia - wyliczała Kidawa-Błońska.

Przekazała także, iż Polacy chcą, aby tworzono takie prawo, które "pozwoli im dobrze i bezpiecznie czuć się w kraju". - Każdy ma marzenia, wszyscy chcą żyć w bezpiecznym kraju, wykonywać takie zawody, o jakich marzą, uczyć się w nowoczesnych szkołach i my, jako senatorowie będziemy dbali o to, żeby to prawo było w naszym kraju tak dobrze przygotowane - kontynuowała.

Dodała, że "wspólnie muszą zacząć proces odbudowywania Polski po to, żeby myśleć o przyszłości". - Jesteśmy tu po to, żeby ją budować. Przyszłość bezpieczną, dobrą, optymistyczną. I mam nadzieję, że wszyscy razem pokażemy, że polityka to także wartości. Senat poprzedniej kadencji pokazał, jak ważne jest stanie na straży Konstytucji, pokazywanie, że prawda ma ogromną znaczenie w życiu politycznym - mówiła.

PiS bez wicemarszałka Senatu. Pęk przegrywa głosowanie

Zaznaczyła również, że obiecuje, iż "Senat będzie miejscem otwartym na dyskusję, debatę". - Będziemy stali na straży tego, żeby już nigdy żadna bariera nie odgradzała nas od naszych wyborców, żeby każdy mógł przyjść do Senatu i z nami rozmawiać - oświadczyła Małgorzata Kidawa-Błońska.

Wieczorem Senat XI kadencji wybrał prezydium. Większość bezwzględną uzyskali:

Magdalena Biejat (Lewica)

Rafał Grupiński (Koalicja Obywatelska)

Michał Kamiński (Trzecia Droga)

W głosowaniu przepadł Marek Pęk zgłoszony przez PiS. Wicemarszałka poprzedniej kadencji poparło zaledwie 33 senatorów, 60 było przeciw. Nie głosowało czterech senatorów: Małgorzata Kidawa-Błońska, Mieczysław Golba, Jan Filip Libicki oraz Józef Zając.

"Najważniejszy jest dla mnie mandat senatora powierzony przez Naród. Ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa. Tak mi dopomóż Bóg" - napisał w mediach społecznościowych Marek Pęk.

W rozmowie z Polskim Radiem senator Krzysztof Kwiatkowski przypomniał, że Pęk w poprzedniej kadencji został ukarany przez komisję regulaminową "za sposób, w jaki odnosił się do innych senatorów". W lipcu Pęk nazwał większość senacką "prorosyjską" za to, że zamierzała odrzucić ustawę powołującą komisję ds. zbadania wpływów rosyjskich w Polsce. Był to element kampanii wyborczej PiS wymierzonej w dawny rząd PO-PSL.

Po przerwie wybrano sekretarzy Senatu XI kadencji, głosowano łącznie. Funkcje pełnić będą:

Rafał Ambrozik

Wiktor Durlak

Ewa Kaliszuk

Agnieszka Kołacz-Leszczyńska

Piotr Masłowski

Ewa Matecka

Joanna Sekuła

Aleksander Szwed

Za uchwałą głosowało 96 senatorów, bez głosów sprzeciwu oraz wstrzymania się.

Senat XI kadencji. Wezwania do debaty o reformie izby

Wcześniej obrady Senatu XI kadencji otworzył Prezydent RP. - Wybór na senatora to bez wątpienia sukces i zaszczyt. Biorą państwo na swoje barki jakość naszego państwa, jego praw - powiedział Andrzej Duda. Polityk przypomniał, że rolą izby wyższej parlamentu jest recenzowanie działań Sejmu.

- Wkład Senatu w proces stanowienia prawa może być zdystansowany od sporów politycznych, to wielka wartość - dodał prezydent. Wyliczał także pomysły na reformę izby wyższej, w tym przekształcenie jest w izbę samorządową, do której wchodziłyby osoby mające doświadczenie władzy publicznej.

- Nie opowiadam się nad żadną z nich, ale polecam nad pochyleniem się przez Państwa nad tą kwestią. Chcę podkreślić szacunek, jakim darzę Senat i przywiązanie tej izby do recenzowania pracy Sejmu - dodał prezydent. Po wystąpieniu głowy państwa przewodnictwo izby przejął marszałek Senior prof. Michał Seweryński. (PiS), który powitał m.in. nowego marszałka Sejmu Szymona Hołownię oraz byłych marszałków Senatu, a także innych dostojnych gości. Polityk PiS wyliczał kompetencje, jakimi izba cieszy się z mocy Konstytucji RP.

- Wybrany z woli narodu Senat otwiera dziś nowy rozdział w długiej i chlubnej historii polskiego parlamentaryzmu- powiedział Seweryński. Marszałek Senior XI kadencji Senatu wezwał wszystkich do rozpoczęcia debaty nad "optymalizacją roli Senatu". Następnie 100 senatorek i senatorów złożyło ślubowanie.

Umowa koalicyjna. Rotacyjny marszałek Senatu z KO

Zgodnie z umową koalicyjną podpisaną przez liderów Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi oraz Lewicy - podobnie jak w przypadku Sejmu - tak i w Senacie będzie obowiązywał rotacyjne stanowisko lidera izby. Przez pierwszą część XI kadencji marszałkiem Senatu będzie Małgorzata Kidawa-Błońska, po tym czasie zostanie zastąpiona przez osobę wskazaną przez Koalicję Obywatelską.

W wyborach do Senatu kandydaci tzw. Paktu Senackiego uzyskali większość (KO - 41 mandatów, Trzecia Droga - 11, Nowa Lewica - 9), PiS zmniejszyło stan posiadania do 34 senatorów. Liderem mniejszości PiS został dotychczasowy wicemarszałek Marek Pęk.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!