Magdalena Biejat i Adrian Zandberg nowymi współprzewodniczącymi partii Razem

Nowymi współprzewodniczącymi partii Razem zostali Magdalena Biejat i Adrian Zandberg. Wyniki wyborów ogłoszono podczas niedzielnej konwencji.

"Jesteśmy gotowi zmieniać Polskę na lepsze"

Po ogłoszeniu wyników Magdalena Biejat dziękowała za głosy i zaufanie. - To zaszczyt, wielka rzecz zostać współprzewodniczącą partii Razem - mówiła.

- Przez ostatnie lata pokazaliśmy, że można zbudować od zera ruch, który ma realny wpływ na krajową politykę. Zaczynaliśmy bez wielkich nazwisk, bez pieniędzy, bez wpływów. Dziś jesteśmy w Sejmie i jesteśmy gotowi zmieniać Polskę na lepsze - przekonywała.

Adrian Zandberg natomiast podkreślał, że kierowanie partią Razem będzie wielką odpowiedzialnością. - Razem jest dzisiaj sercem Lewicy - mówił.

"To nowa jakość w naszej wewnętrznej demokracji"

Jak przekazała wcześniej PAP posłanka Lewicy, działaczka partii Razem Paulina Matysiak, jej formacja nie boi się zmian. - Po raz pierwszy wybierzemy współprzewodniczących partii, zamiast kolegialnego zarządu - zaznaczyła wtedy.

- To dojrzała zmiana, która - wierzę - uczyni głos naszej liderki i lidera jeszcze bardziej słyszalnym, a tym samym powiedzie nas do jeszcze lepszego wyniku w wyborach - dodała Matysiak. - Będzie dla nas on o tyle istotny, ponieważ w następnej kadencji Sejmu i Senatu - chcemy mieć większą reprezentację parlamentarną, która będzie walczyć o prawa kobiet, upominać się o prawa pracownicze, dbać o wysokiej jakości usługi publiczne - powiedziała posłanka.

Przypomniała też, że decyzja o zmianach w funkcjonowaniu partii zapadła na październikowym kongresie Razem.



- Pewnie z perspektywy innych partii, najczęściej wodzowskich, gdzie szefuje jedna osoba, czasem dwójka, to żadna zmiana. Dla nas - olbrzymia, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że partii Razem przewodniczył do tej pory kolektywny zarząd - od kilkunastoosobowego jeszcze kilka lat temu do pięcioosobowego - podkreśliła Matysiak.

- Jak widać - wybór dwóch osób to nowa jakość w naszej wewnętrznej demokracji - wskazała.

Konwencja Lewicy Razem. Wśród gości m.in. Szczepan Twardoch

Podczas niedzielnej konwencji zaplanowane są także przemówienia m.in. Włodzimierza Czarzastego, Roberta Biedronia, Krzysztofa Gawkowskiego i Marceliny Zawiszy.

Odbędą się także panele tematyczne - wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. pisarz Szczepan Twardoch czy szefowa polskiego biura Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi Zuzanna Rudzińska-Bluszcz.