W skrócie Ponad połowa ankietowanych chce, by zgonie z umową koalicyjną Szymon Hołownia przestał być marszałkiem Sejmu po 15 listopada.

Największe poparcie dla odejścia Hołowni wykazują osoby starsze, z wyższym wykształceniem i mieszkańcy mniejszych miast.

Według ustaleń koalicyjnych nowym marszałkiem Sejmu ma zostać Włodzimierz Czarzasty z Lewicy, jednak ostateczną decyzję podejmą posłowie w Sejmie.

"Czy chciał(a)by Pani/Pan aby Szymon Hołownia, zgodnie z umową koalicyjną, przestał być marszałkiem Sejmu 15 listopada?" - takie pytanie dostali ankietowani w sondażu SW Research przeprowadzonym na zlecenie "Rzeczpospolitej".

51,4 proc. badanych chce, aby lider Polski 2050 przestał pełnić funkcję drugiej osoby w państwie. Przeciwnego zdania jest 20,7 proc. 27,9 proc. wybrało opcję "nie mam zdania".

Jaka przyszłość Szymona Hołowni? Większość chce, żeby ustąpił z funkcji marszałka Sejmu

Ustąpienia marszałka Hołowni chce: 53 proc. mężczyzn, 58,1 proc. ankietowanych z miast do 20 tys. mieszkańców, 53,5 proc. respondentów w grupie wiekowej powyżej 50 lat i taki sam odsetek osób z wykształceniem wyższym.

Podobnego zdania jest aż 60,4 proc. badanych zarabiających co najmniej 7 tys. złotych na rękę.

Pozostania Szymona Hołowni na funkcji marszałka Sejmu chce: 21,2 proc. kobiet, 29,5 proc. uczestników badania w wieku poniżej 24 lat, 31,8 proc. respondentów z wykształceniem podstawowym oraz 25,7 proc. ankietowanych z miast od 20 do 99 tys. mieszkańców.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 2-3 września 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

Kto nowym marszałkiem Sejmu? Miejsce Hołowni ma zająć Czarzasty

Szymon Hołownia dostał się do Sejmu po wyborach parlamentarnych w październiku 2023 roku. Startował z okręgu obejmującego województwo podlaskie, gdzie był liderem listy. Zdobył ponad 79 tys. głosów.

Współtworzona przez Hołownię Trzecia Droga ostatecznie zajęła miejsce na podium, osiągając wynik 14,4 proc, co przełożyło się na 65 mandatów.

Przypomnijmy, według ustaleń koalicjantów miejsce Szymona Hołowni po 15 listopada powinien zająć przedstawiciel Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Aby tak się stało, konieczne jest głosowanie posłów w Sejmie.

