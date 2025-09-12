Zaskoczenie w najnowszym sondażu. Szymon Hołownia ma powody do zadowolenia
PiS na czele i wyprzedza Koalicję Obywatelską o 1,6 punktu procentowego - wynika z najnowszego sondażu poparcia partii politycznych. Po raz pierwszy od dawna wzrosło poparcie Polski 2050.
W skrócie
- Prawo i Sprawiedliwość wyprzedziło Koalicję Obywatelską w najnowszym sondażu poparcia partii politycznych.
- Wyraźny wzrost notowań odnotowała Polska 2050, które przełamała dotychczasowy trend spadkowy.
- Zdaniem eksperta wzrost PiS to efekt między innymi poparcia dla prezydenta Karola Nawrockiego oraz słabości KO.
Sondaż przygotował Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu". W porównaniu z badaniem sprzed dwóch tygodni największy wzrost notuje Prawo i Sprawiedliwość. Partia Jarosława Kaczyńskiego "urosła" o 1,9 pp. i zajmuje pierwsze miejsce w badaniu, z wynikiem poparcia na poziomie 33,53 proc.
- Jedną z przyczyn wzrostu poparcia jest tzw. "miesiąc miodowy" prezydenta Karola Nawrockiego. PiS, jako partia, która go poparła, triumfuje - tłumaczy w rozmowie z "Super Expressem" politolog, profesor Bartłomiej Machnik.
Drugie miejsce zajmuje Koalicja Obywatelska. Przez dwa tygodnie straciła pozycję lidera, straciła 0,66 pp. i notuje 31,94 proc. Na trzecim miejscu pozostaje Konfederacja Wolność i Niepodległość z poparciem 12,46 proc.
"Odbicie" Polski 2050. Hołownia zyskuje pierwszy raz od tygodni
Kolejne miejsce w zestawieniu przypadło Nowej Lewicy. Jej wynik spadł o 0,61 pp. i wynosi 6,71 proc. Dalej znajduje się Polska 2050. Partia Szymona Hołowni osiągnęła 5,31 proc. i po raz pierwszy od kilku tygodni przekracza próg wyborczy. Jeśli chodzi o perspektywę dwóch tygodni, Polska 2050 zyskała 1,86 pp.
Partia Razem spadła do 4,2 proc. i notuje największy spadek ze wszystkich - 1,29 pp. Kolejne miejsce zajmuje Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Straciła 0,94 pp, uzyskując 4,17 proc. Na końcu stawki jest Polskie Stronnictwo Ludowe, które notuje spadek o 0,13 pp. i może liczyć na poparcie na poziomie 1,35 proc.
Najnowszy sondaż. "Faktyczny remis" PiS i KO
Zdaniem profesora Machnika wzrost poparcia dla PiS to efekt serii wydarzeń wokół KO, jak chociażby spory koalicyjne. Politolog dodaje, PiS zyskuje dzięki popularności Karola Nawrockiego, którego poparło w wyborach prezydenckich. Formacja Kaczyńskiego w ostatnim czasie nie popełniała też większych błędów.
- Wyniki PiS i PO są bardzo zbliżone, co sprawia, że mamy do czynienia z faktycznym remisem - z chwilowym wskazaniem na jedną z partii - wskazuje Machnik.
Dlaczego wzrosły notowania Polski 2050? - Wydaje się, że partia ma już za sobą pierwszą fazę negatywnych skutków związanych z kontrowersjami wokół wniosków o środki z KPO. Nie ma gwarancji, że trend wzrostowy się utrzyma, ale wyraźnie został on zahamowany - mówi "Super Expressowi" profesor Machnik.
Badanie zrealizowano w dniach 10-11 września metodą CAWI na próbie 1020 dorosłych Polaków. Maksymalny możliwy błąd w sondażu wynosi około 3 proc.