W skrócie Prawo i Sprawiedliwość wyprzedziło Koalicję Obywatelską w najnowszym sondażu poparcia partii politycznych.

Wyraźny wzrost notowań odnotowała Polska 2050, które przełamała dotychczasowy trend spadkowy.

Zdaniem eksperta wzrost PiS to efekt między innymi poparcia dla prezydenta Karola Nawrockiego oraz słabości KO.

Sondaż przygotował Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu". W porównaniu z badaniem sprzed dwóch tygodni największy wzrost notuje Prawo i Sprawiedliwość. Partia Jarosława Kaczyńskiego "urosła" o 1,9 pp. i zajmuje pierwsze miejsce w badaniu, z wynikiem poparcia na poziomie 33,53 proc.

- Jedną z przyczyn wzrostu poparcia jest tzw. "miesiąc miodowy" prezydenta Karola Nawrockiego. PiS, jako partia, która go poparła, triumfuje - tłumaczy w rozmowie z "Super Expressem" politolog, profesor Bartłomiej Machnik.

Drugie miejsce zajmuje Koalicja Obywatelska. Przez dwa tygodnie straciła pozycję lidera, straciła 0,66 pp. i notuje 31,94 proc. Na trzecim miejscu pozostaje Konfederacja Wolność i Niepodległość z poparciem 12,46 proc.

"Odbicie" Polski 2050. Hołownia zyskuje pierwszy raz od tygodni

Kolejne miejsce w zestawieniu przypadło Nowej Lewicy. Jej wynik spadł o 0,61 pp. i wynosi 6,71 proc. Dalej znajduje się Polska 2050. Partia Szymona Hołowni osiągnęła 5,31 proc. i po raz pierwszy od kilku tygodni przekracza próg wyborczy. Jeśli chodzi o perspektywę dwóch tygodni, Polska 2050 zyskała 1,86 pp.

Partia Razem spadła do 4,2 proc. i notuje największy spadek ze wszystkich - 1,29 pp. Kolejne miejsce zajmuje Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Straciła 0,94 pp, uzyskując 4,17 proc. Na końcu stawki jest Polskie Stronnictwo Ludowe, które notuje spadek o 0,13 pp. i może liczyć na poparcie na poziomie 1,35 proc.

Najnowszy sondaż. "Faktyczny remis" PiS i KO

Zdaniem profesora Machnika wzrost poparcia dla PiS to efekt serii wydarzeń wokół KO, jak chociażby spory koalicyjne. Politolog dodaje, PiS zyskuje dzięki popularności Karola Nawrockiego, którego poparło w wyborach prezydenckich. Formacja Kaczyńskiego w ostatnim czasie nie popełniała też większych błędów.

- Wyniki PiS i PO są bardzo zbliżone, co sprawia, że mamy do czynienia z faktycznym remisem - z chwilowym wskazaniem na jedną z partii - wskazuje Machnik.

Dlaczego wzrosły notowania Polski 2050? - Wydaje się, że partia ma już za sobą pierwszą fazę negatywnych skutków związanych z kontrowersjami wokół wniosków o środki z KPO. Nie ma gwarancji, że trend wzrostowy się utrzyma, ale wyraźnie został on zahamowany - mówi "Super Expressowi" profesor Machnik.

Badanie zrealizowano w dniach 10-11 września metodą CAWI na próbie 1020 dorosłych Polaków. Maksymalny możliwy błąd w sondażu wynosi około 3 proc.

