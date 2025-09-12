Kosiniak-Kamysz: Rozmawiałem z sekretarzem wojny USA. "Zapewnił mnie"

Polska może liczyć na przyjaźń i pełne sojusznicze wsparcie Stanów Zjednoczonych - przekazał w piątek szef MON po rozmowie z sekretarzem wojny USA Petem Hegsethem o wtargnięciu rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną. Wicepremier podkreślił, że intensywność działań Sojuszu w ostatnich dniach pokazuje, że "NATO zdało egzamin". - Polska jest gotowa na przyjęcie większej liczby żołnierzy amerykańskich - dodał.

Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz
Minister obrony Władysław Kosiniak-KamyszLeszek SzymańskiPAP

O rozmowie ze swoim amerykańskim odpowiednikiem szef MON poinformował podczas piątkowej konferencji prasowej. - Rozmawiałem z Sekretarzem Wojny USA Petem Hegsethem o ostatnich rosyjskich prowokacjach na granicy Polski i NATO. Zapewnił mnie, że Polska może liczyć na przyjaźń i pełne sojusznicze wsparcie Stanów Zjednoczonych - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier podzielił się tą informacją także na platformie X.

Szef MON zapewnił, że konsultacje z sojusznikami trwają cały czas, wskazując w tym kontekście m.in. na swoją piątkową rozmowę z sekretarzem wojny (do niedawna obrony) USA Petem Hegsethem.

Drony nad Polską. Szef MON: NATO zdało egzamin

Według Kosiniaka-Kamysza, intensywność działań Sojuszu w ostatnich dniach pokazuje, że "NATO zdało egzamin". - Możemy liczyć na naszych sojuszników, na naszych przyjaciół. Nie tylko na ich wsparcie słowne, ale przede wszystkim na ich wsparcie w postaci sprzętu, żołnierzy, zdolności, które zostają dostarczane do Polski - powiedział, jednocześnie wskazując na szereg państw sojuszniczych, które do tej pory zadeklarowały swoją pomoc.

    Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Kosiniak-Kamysz: Polska gotowa na przyjęcie większej liczby żołnierzy z USA

    Na konferencji szef MON podkreślił, że nie może przedstawiać szczegółów rozmowy z Hegsethem, ale - jak mówił - "rozmawiali bardzo konkretnie". - O tym, co się wydarzyło, o naszej ocenie, także o tych potrzebach i zdolnościach, które dla nas są kluczowe. Kluczowa jest dla nas obecność wojsk amerykańskich - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz. Zapewnił, że Polska jest gotowa na przyjęcie większej liczby żołnierzy amerykańskich.

      Rosyjskie drony nad Polską

      W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. 

      DORSZ podkreślił w komunikacie, że "jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli". Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne.

      Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo. Był to pierwszy raz w nowoczesnej historii Polski, kiedy w przestrzeni powietrznej kraju Siły Powietrzne użyły uzbrojenia.

      Rosyjskie drony nad Polską. Jak działają i jak z nimi walczyć?Polsat News

