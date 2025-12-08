W skrócie Policjanci z Warszawy zatrzymali trzech obywateli Ukrainy przewożących sprzęt hakerski i urządzenia szpiegowskie.

Mężczyźni nie potrafili wyjaśnić, do czego służyły im zabezpieczone urządzenia.

Zatrzymanym postawiono zarzuty związane z oszustwami i próbą ingerencji w strategiczne systemy informatyczne.

Sąd zadecydował o trzymiesięcznym areszcie dla trzech Ukraińców.

Sierż. szt. Kacper Wojteczko ze śródmiejskiej komendy przekazał, że mężczyźni zostali zatrzymani w trakcie kontroli drogowej przy ulicy Senatorskiej.

W osobowej toyocie kierowcy podróżowało jeszcze dwóch mężczyzn. Okazało się, że wszyscy są obywatelami Ukrainy, w wieku 43, 42 i 39 lat.

Warszawa. Ukraińcy "podróżowali po Europie" z urządzeniami szpiegowskimi

- W rozmowie z policjantami przyznali, że "podróżują po Europie", a do Polski przyjechali kilka godzin wcześniej i niedługo planują podróż na Litwę - zaznaczył sierż. szt. Wojteczko.

Policjanci przeszukali samochód i znaleźli przedmioty mogące służyć nawet do ingerencji w strategiczne systemy informatyczne kraju, przełamywania sieci informatycznych i teleinformatycznych.

Zabezpieczyli m.in. detektor urządzeń szpiegowskich, zaawansowany sprzęt hakerski, anteny, laptopy, dużą liczbę kart SIM, routery, przenośne dyski twarde, kamery.

Ukraińcy wpadli podczas kontroli drogowej. Poważne zarzuty, trafili do aresztu

- Obywatele Ukrainy nie byli w stanie określić celu posiadania zabezpieczonych przez policjantów rzeczy. Twierdzili, że są informatykami, a przy zadawaniu precyzyjniejszych pytań zapominali języka angielskiego i udawali, że nie rozumieją, co się do nich mówi - przekazał Wojteczko.

W prokuraturze zatrzymani usłyszeli zarzuty związane z oszustwami, oszustwami komputerowymi oraz z pozyskaniem urządzeń i programów komputerowych przystosowanych do popełnienia przestępstw, w tym próby uszkodzenia danych informatycznych o szczególnym znaczeniu dla obronności kraju.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował trzymiesięczny areszt wobec mężczyzn.

