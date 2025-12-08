Mogli ingerować w strategiczne systemy. Trzech Ukraińców w rękach policji

Monika Bortnowska

Oprac.: Monika Bortnowska

Warszawscy policjanci zatrzymali trzech Ukraińców przewożących sprzęt hakerski, detektory oraz liczne urządzenia elektroniczne, które potencjalnie mogły zostać użyte do łamania zabezpieczeń informatycznych. Mężczyźni twierdzili, że są informatykami i unikali odpowiedzi na pytania funkcjonariuszy. Prokuratura postawiła im szereg zarzutów, a sąd zdecydował o zastosowaniu aresztu tymczasowego.

Policja w Warszawie zatrzymała trzech Ukraińców. Podróżowali z urządzeniami szpiegowskimi (zdj. ilustracyjne)
Policja w Warszawie zatrzymała trzech Ukraińców. Podróżowali z urządzeniami szpiegowskimi (zdj. ilustracyjne)Stanisław BielskiReporter

W skrócie

  • Policjanci z Warszawy zatrzymali trzech obywateli Ukrainy przewożących sprzęt hakerski i urządzenia szpiegowskie.
  • Mężczyźni nie potrafili wyjaśnić, do czego służyły im zabezpieczone urządzenia.
  • Zatrzymanym postawiono zarzuty związane z oszustwami i próbą ingerencji w strategiczne systemy informatyczne.
  • Sąd zadecydował o trzymiesięcznym areszcie dla trzech Ukraińców.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Sierż. szt. Kacper Wojteczko ze śródmiejskiej komendy przekazał, że mężczyźni zostali zatrzymani w trakcie kontroli drogowej przy ulicy Senatorskiej.

W osobowej toyocie kierowcy podróżowało jeszcze dwóch mężczyzn. Okazało się, że wszyscy są obywatelami Ukrainy, w wieku 43, 42 i 39 lat.

Warszawa. Ukraińcy "podróżowali po Europie" z urządzeniami szpiegowskimi

- W rozmowie z policjantami przyznali, że "podróżują po Europie", a do Polski przyjechali kilka godzin wcześniej i niedługo planują podróż na Litwę - zaznaczył sierż. szt. Wojteczko.

Policjanci przeszukali samochód i znaleźli przedmioty mogące służyć nawet do ingerencji w strategiczne systemy informatyczne kraju, przełamywania sieci informatycznych i teleinformatycznych.

Zobacz również:

Dwóch obywateli Ukrainy zostało zatrzymanych w związku z podejrzeniem działań na rzecz obcego wywiadu; zdj. ilustracyjne
Polska

Ukraińcy zatrzymani przez służby. "Działania na rzecz obcego wywiadu"

Monika Bortnowska
Monika Bortnowska

    Zabezpieczyli m.in. detektor urządzeń szpiegowskich, zaawansowany sprzęt hakerski, anteny, laptopy, dużą liczbę kart SIM, routery, przenośne dyski twarde, kamery.

    Ukraińcy wpadli podczas kontroli drogowej. Poważne zarzuty, trafili do aresztu

    - Obywatele Ukrainy nie byli w stanie określić celu posiadania zabezpieczonych przez policjantów rzeczy. Twierdzili, że są informatykami, a przy zadawaniu precyzyjniejszych pytań zapominali języka angielskiego i udawali, że nie rozumieją, co się do nich mówi - przekazał Wojteczko.

    W prokuraturze zatrzymani usłyszeli zarzuty związane z oszustwami, oszustwami komputerowymi oraz z pozyskaniem urządzeń i programów komputerowych przystosowanych do popełnienia przestępstw, w tym próby uszkodzenia danych informatycznych o szczególnym znaczeniu dla obronności kraju.

    Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował trzymiesięczny areszt wobec mężczyzn.

    Zobacz również:

    Podejrzani o dokonanie aktów dywersji na polskiej kolei
    Polska

    Akty dywersji w Polsce. Jest wniosek prokuratury o ENA

    Bartosz Kołodziejczyk
    Mateusz Balcerek
    Bartosz Kołodziejczyk, Mateusz Balcerek
    Samodzielna Europa w nowej strategii bezpieczeństwa USA. Leszek Miller: USA musi widzieć swój interes w ochronie EuropyPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze