Rok rekordowy pod każdym względem. Pierwszy taki w historii

2024 Najgorętszym rokiem w historii ludzkości

Minione 12 miesięcy okazało się najgorętsze na wszystkich kontynentach , z wyjątkiem Antarktydy i Australii. W Europie średnia temperatura przekroczyła tę z lat 1991-2020 o 1,47 st. C i tym samym pobiła rekord z 2020 roku o 0,28 st. C.

Średnia temperatura na całej Ziemi wyniosła 15,1 st. C i była wyższa o 0.72 st. C od średniej z lat 1991-2020 oraz była o 0,12 st. C wyższa od tej z 2023 roku, czyli poprzedniego rekordzisty pod tym względem.