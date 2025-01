Znamy "króla zimy 2024". Nie można wykluczyć powtórki

Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Znamy najbardziej śnieżny miesiąc 2024 roku

Ponad 80 cm śniegu w Tatrach

W najbliższych dniach w Polsce będziemy mieli do czynienia z wyraźnym ociepleniem i odwilżą, więc raczej nie nalży się spodziewać zwiększenia pokrywy śnieżnej. Z ponownym ochłodzeniem będziemy mieli do czynienia pod koniec przyszłego tygodnia i wówczas wrócą opady deszczu ze śniegiem i śniegu na południu.

Szykuje się ciepły luty

Chociaż niedawno doświadczyliśmy sporych opadów śniegu i tego typu opady - choć najpewniej nie tak mocne - wrócą w drugiej połowie stycznia . Jeśli chodzi o luty, to nie można opadów śniegu całkowicie wykluczyć, jednak wraz z wyższymi niż zazwyczaj temperaturami utrzymania się grubej pokrywy śnieżnej trudno liczyć.

Z wcześniejszych prognoz długoterminowych wynikało, że luty 2025 roku będzie ciepłym miesiącem, z temperaturami w całym kraju wyższymi od średniej wieloletniej. Potwierdzają to najnowsze symulacje, według których przez większość tego miesiąca będzie od 1,1 do nawet 3 st. C cieplej niż średnio w latach 1991-2020.