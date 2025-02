Pogoda obiera kurs na zimę

Mroźne noce, chłodne dni

We wtorek rano lokalnie mogą się jeszcze utrzymywać marznące mgły, ograniczające widzialność do 400 metrów, a na zachodzie również osadzające szadź. Na zachodzie w ciągu dnia będzie pochmurnie z większymi przejaśnieniami i tam lokalnie może padać słaby śnieg lub śnieg z deszczem. W reszcie Polski będzie słonecznie i sucho.

Będzie chłodno: od zera stopni na wschodzie i na terenach podgórskich Karpat , przez około 3 st. C w centrum do 6 stopni na zachodzie kraju. W dolinach karpackich może być mróz na poziomie -2 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby.

Noc z wtorku na środę znów będzie mroźna w całej Polsce. Największy mróz znowu będzie panować w kotlinach karpackich: do około -10 st. C. Środa będzie pogodowo zbliżona do wtorku, z większym zachmurzeniem na zachodzie i północy - tam może słabo padać deszcz. Temperatury będą podobne: od 2 st. C na południowym wschodzie, przez około 5 stopni w większości kraju do 7 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. Wiatr cały czas będzie słaby.