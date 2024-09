"Z uwagi na treść uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2024 roku (...), zwracam się do pana ministra jako prokuratora generalnego o podjęcie niezwłocznych i koniecznych działań zmierzających do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, w szczególności umożliwienie mi faktycznej realizacji kompetencji pierwszego zastępcy prokuratora - Prokuratora Krajowego, którą to funkcję pełnię nieprzerwanie od 18 marca 2022 roku, w tym zobowiązanie podległych panu prokuratorów oraz innych funkcjonariuszy publicznych i pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury do powstrzymania się od jakichkolwiek działań uniemożliwiających mi realizację moich ustawowych uprawnień (...)" - napisał prok. Barski w opublikowanym w niedzielę liście otwartym.

