Nowelizacja uzyskała przychylność Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji oraz ugrupowania Kukiz'15. - Ten projekt ustawy nie rozwiązuje wszystkich problemów. To pierwszy krok, następne przed nami. Podpiszę się pod każdym projektem, który będzie chronił nasze dzieci , bo to jest nasza przyszłość, nasza polska racja stanu - mówiła niedawni marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Lex Czarnek 3.0. Gorąca debata w Sejmie

Projektodawcy w uzasadnieniu twierdzili, że nowe prawo ma wzmocnić pozycję oraz głos rodziców oraz przedstawicieli w radzie rodziców przy sprzeciwie wobec " niepożądanym treściom kierowanym do ich dzieci przez zewnętrzne stowarzyszenia lub inne organizacje ".

Debata poprzedzająca czwartkowe głosowanie była pełna napięć . Politycy opozycji wskazywali, że zmiana prawa "wprowadza do szkół klerykalno-prawicową wizję świata". Z kolei nowelizacji broniła Mirosława Stachowiak-Różecka z PiS.

- Trzeba przypominać, bo państwo to wypieracie, że jest to projekt rodziców, obywatelski. Jego celem jest wzmocnienie głosu rodziców w celu przeciwstawiania się niepożądanym treściom kierowanym do dzieci przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe - twierdziła posłanka prawicy.