W ramach serii wydarzeń "Wakacyjna Trasa Lewicy" zorganizowana została debata pt. "Wyzwania współczesnej Socjaldemokracji: Aktywny Senior i godna starość". W jej trakcie przedstawiciele Nowej Lewicy zaprezentowali pomysły m.in. na wsparcie polskich seniorów.

- Nie możemy emerytów, nie możemy rencistów zostawić bez pomocy. To są szpitale, to jest prawo do korzystania z dóbr kultury. To jest naprawdę ważne. Dlatego Lewica różni się i będzie się różniła od wszystkich sił politycznych w Polsce, bo zawsze będziemy podkreślali ważność usług publicznych. Jest to dla nas jeden z najważniejszych priorytetów naszej polityki - przekonywał wicemarszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty.

Reklama

- Dzisiaj składamy państwu obietnicę, że polityka senioralna będzie jednym z priorytetów polityki społecznej, którą będzie na jesieni współtworzyła Lewica - dodała posłanka Katarzyna Kotula.

A. Zandberg: Priorytetem jest zdrowie

Jak podkreślił biorący udział w debacie Andrian Zandberg należy znacząco zwiększyć nakłady z budżetu na system ochrony zdrowia. Zdaniem współprzewodniczącego Partii Razem powinno być to 8 procent PKB.

Jednym z przełomowych pomysłów ma być wprowadzenie darmowych usług dentystycznych.

- Najwyższy czas, aby bezpłatny dentysta na NFZ obejmował pełną opiekę stomatologiczną, a także nowoczesną opiekę protetyczną - stwierdził.

Zobacz też: Sondaż: Kto z opozycji na premiera? Tusk na drugim miejscu

- Rehabilitacja, nowy system refundacji leków, bezpłatny dentysta i protetyk - to nie są luksusy, to powinien być standard - dodał Zandberg.

"Wdowia renta"

W trakcie konwencji poseł Arkadiusz Iwaniak wspomniał o jednym z flagowych projektów Lewicy, który trafił już do sejmu, mowa o rencie wdowiej.

Według obecnego prawa, gdy mąż umiera, kobieta dokonuje wyboru: dalsze pobieranie swojej emerytury lub odbieranie renty rodzinnej.

Nowe przepisy wprowadzałyby zupełnie inne rozwiązanie. Wdowa mogłaby: zachować swoją rentę plus otrzymać dodatek 50 procent renty po mężu, albo rentę po mężu i 50 procent swojej emerytury.

Jak zapowiedziano wdowią rentą Sejm zajmie się na przyszłotygodniowym posiedzeniu.



***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!