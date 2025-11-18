W skrócie Naczelna Izba Lekarska apeluje o natychmiastowe spotkanie z premierem Tuskiem i prezydentem Nawrockim w związku z kryzysem w ochronie zdrowia.

Samorząd lekarski deklaruje gotowość do współpracy i przekazania propozycji rozwiązań.

Lekarze podkreślają, że kryzys w systemie ochrony zdrowia zagraża bezpieczeństwu pacjentów i wymaga interwencji państwa.

Naczelna Izba Lekarska wysłała prośby o niezwłoczne spotkanie do premiera Donalda Tuska i prezydenta Karola Nawrockiego.

"W obliczu narastających zagrożeń dla funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce i braku możliwości dialogu z Ministerstwem Zdrowia oraz licznych sygnałów o dramatycznej sytuacji finansowej placówek medycznych i przesuwaniu świadczeń dla pacjentów prezes Naczelnej Izby Lekarskiej zwraca się z prośbą o niezwłoczne spotkanie z Panem Premierem oraz z Panem Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej" - poinformował samorząd lekarski w komunikacie.

Dodano, że stosowne dokumenty zostały wysłane drogą formalną.

Zdaniem NIL obecna sytuacja w ochronie zdrowia bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo zdrowotne obywateli ze względu na informacje licznych oddziałów szpitalnych o braku środków i konieczności przesuwania albo zawieszania udzielania świadczeń.

"Odpowiedzialność za zapewnienie sprawnego systemu ochrony zdrowia spoczywa na państwie - samorząd lekarski nie może być pozostawiony samemu w obliczu systemowego kryzysu" - zaznaczyła NIL.

Lekarze zadeklarowali gotowość do merytorycznej współpracy, przekazania konkretnych danych i propozycji rozwiązań oraz uczestnictwa w rozmowach na najwyższym szczeblu.

"Tragiczna sytuacja w ochronie zdrowia". Prezydent zaprasza lekarzy

Na oświadczenie NIL zagregował w mediach społecznościowych Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker. Przekazał, że Karol Nawrocki zaprosił prezesa Izby Łukasza Jankowskiego na spotkanie w środę.

Tematem będzie, jak napisał Szefernaker, "tragiczna sytuacja Polskiej Ochrony Zdrowia".

Lekarze alarmują. Są propozycje zmian

Na początku listopada Naczelna Izba Lekarska zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia, które do końca tego roku przewodniczy obradom Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, z prośbą o umożliwienie uczestnictwa przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej w zaplanowanych na wtorek 18 listopada obradach tego zespołu.

Na ostatnim spotkaniu, pod koniec października, MZ przedstawiło propozycje zmian w ustawie dotyczącej zasad ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników podmiotów leczniczych. Na 18 listopada zaplanowano kontynuację rozmów na ten temat.

Samorząd lekarski przekazał, że w odpowiedzi na prośbę Naczelnej Rady Lekarskiej Ministerstwo Zdrowia poinformowało NRL o braku takiej możliwości. Wskazano, że jedyną dopuszczoną regulaminem formą obecności jest zgłoszenie eksperta przez uprawnione organizacje.

