Ponad 300 zł miesięcznie dodatku na prąd. Kto może zawnioskować?
Komu przysługuje ryczałt energetyczny wypłacany przez ZUS? Od 1 marca 2025 r. jego wysokość to 312,71 zł miesięcznie, niezależnie od dochodu. Kwota jest wypłacana w całości, ponieważ nie podlega opodatkowaniu.
Spis treści:
- Komu przysługuje ryczałt energetyczny?
- Jak złożyć wniosek o ryczałt energetyczny?
- Kiedy otrzymasz decyzję i wypłatę?
Świadczenie to nie jest dodatkiem powszechnym. Ustawodawca wprowadził je w 1991 roku, kierując je do osób szczególnie zasłużonych oraz tych, które ucierpiały na skutek działań wojennych i powojennych represji. Jego celem jest częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej w gospodarstwach domowych.
Najważniejsze cechy ryczałtu:
- stała, comiesięczna kwota, waloryzowana wraz z innymi świadczeniami,
- brak wymogu spełniania kryterium dochodowego,
- wypłata przez ZUS,
- zwolnienie z podatku dochodowego,
- adresowanie do ściśle określonych grup uprawnionych.
Komu przysługuje ryczałt energetyczny?
Świadczenie obejmuje osoby, których biografie wiążą się z działalnością wojenną, przymusową pracą lub represjami. Wnioski o ryczałt energetyczny mogą złożyć:
- kombatanci oraz osoby posiadające oficjalny status represjonowanego,
- żołnierze odbywający zastępczą służbę wojskową, którzy byli kierowani do pracy w kopalniach, kamieniołomach, batalionach budowlanych i zakładach przetwórstwa rud uranu,
- wdowy i wdowcy po osobach uprawnionych, jeżeli pobierają emeryturę lub rentę,
- wdowy po żołnierzach przymusowo kierowanych do pracy, również pod warunkiem pobierania świadczenia emerytalno-rentowego.
Warto podkreślić, że uprawnienia nie przechodzą automatycznie - każda osoba musi przedstawić dokumenty potwierdzające swoje prawo do dodatku.
Jak złożyć wniosek o ryczałt energetyczny?
Proces uzyskania świadczenia jest formalny, ale stosunkowo prosty. Wystarczy wypełnić formularz ZUS-ERK i dostarczyć go do najbliższej placówki ZUS, wysłać pocztą lub skorzystać z Platformy Usług Elektronicznych ZUS.
Do wniosku o ryczałt energetyczny należy dołączyć:
- decyzję potwierdzającą status kombatanta lub osoby represjonowanej, wydaną przez właściwy organ,
- zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień - dla byłych żołnierzy odbywających przymusową służbę,
- dokument potwierdzający status członka rodziny osoby uprawnionej - w przypadku wdów i wdowców.
Kiedy otrzymasz decyzję i wypłatę?
- Termin na rozpatrzenie wniosku wynosi do 30 dni.
- Świadczenie wypłacane jest najpóźniej w kolejnym miesiącu po złożeniu kompletnego wniosku.
- W przypadku odmowy ZUS wystawia decyzję, od której można się odwołać w ciągu 30 dni - sprawa trafia do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Procedura jest bezpłatna.
Świadczenie podlega waloryzacji. Prognozy na 2026 rok zakładają podwyżkę ryczałtu do około 328,03 zł miesięcznie, lecz ostateczna kwota zostanie ogłoszona dopiero po publikacji danych GUS.