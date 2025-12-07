Spis treści: Komu przysługuje ryczałt energetyczny? Jak złożyć wniosek o ryczałt energetyczny? Kiedy otrzymasz decyzję i wypłatę?

Świadczenie to nie jest dodatkiem powszechnym. Ustawodawca wprowadził je w 1991 roku, kierując je do osób szczególnie zasłużonych oraz tych, które ucierpiały na skutek działań wojennych i powojennych represji. Jego celem jest częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej w gospodarstwach domowych.

Najważniejsze cechy ryczałtu:

stała, comiesięczna kwota, waloryzowana wraz z innymi świadczeniami,

brak wymogu spełniania kryterium dochodowego,

wypłata przez ZUS

zwolnienie z podatku dochodowego,

adresowanie do ściśle określonych grup uprawnionych.

Komu przysługuje ryczałt energetyczny?

Świadczenie obejmuje osoby, których biografie wiążą się z działalnością wojenną, przymusową pracą lub represjami. Wnioski o ryczałt energetyczny mogą złożyć:

kombatanci oraz osoby posiadające oficjalny status represjonowanego,

żołnierze odbywający zastępczą służbę wojskową, którzy byli kierowani do pracy w kopalniach, kamieniołomach, batalionach budowlanych i zakładach przetwórstwa rud uranu,

wdowy i wdowcy po osobach uprawnionych, jeżeli pobierają emeryturę lub rentę,

wdowy po żołnierzach przymusowo kierowanych do pracy, również pod warunkiem pobierania świadczenia emerytalno-rentowego.

Warto podkreślić, że uprawnienia nie przechodzą automatycznie - każda osoba musi przedstawić dokumenty potwierdzające swoje prawo do dodatku.

Jak złożyć wniosek o ryczałt energetyczny?

Proces uzyskania świadczenia jest formalny, ale stosunkowo prosty. Wystarczy wypełnić formularz ZUS-ERK i dostarczyć go do najbliższej placówki ZUS, wysłać pocztą lub skorzystać z Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Do wniosku o ryczałt energetyczny należy dołączyć:

decyzję potwierdzającą status kombatanta lub osoby represjonowanej, wydaną przez właściwy organ,

zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień - dla byłych żołnierzy odbywających przymusową służbę,

dokument potwierdzający status członka rodziny osoby uprawnionej - w przypadku wdów i wdowców.

Kiedy otrzymasz decyzję i wypłatę?

Termin na rozpatrzenie wniosku wynosi do 30 dni.

Świadczenie wypłacane jest najpóźniej w kolejnym miesiącu po złożeniu kompletnego wniosku.

W przypadku odmowy ZUS wystawia decyzję, od której można się odwołać w ciągu 30 dni - sprawa trafia do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Procedura jest bezpłatna.

Świadczenie podlega waloryzacji. Prognozy na 2026 rok zakładają podwyżkę ryczałtu do około 328,03 zł miesięcznie, lecz ostateczna kwota zostanie ogłoszona dopiero po publikacji danych GUS.

