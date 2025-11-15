Komunikat Naczelnej Izby Lekarskiej opublikowano przed godz. 17 w sobotę. W zamieszczonym w sieci wpisie zwrócono się do szefa rządu.

Oświadczenie odnosi się do piątkowej wypowiedzi Donalda Tuska, która padła podczas konferencji prasowej. "Zarzucił pan rzecznikowi NIL, że wycofał się ze słów o pacjentach onkologicznych i nie są one prawdą. Niestety jesteśmy zmuszeni podtrzymać te słowa" - podkreślono.

Naczelna Izba Lekarska odpowiada Donaldowi Tuskowi. "Sytuacja wielu szpitali jest bardzo zła"

"Na dowód załączamy oficjalne dane NFZ dotyczące daty pierwszego możliwego przyjęcia w oddziałach onkologicznych i hematoonkologicznych w Polsce. Część z nich pokrywa się z przekazanymi nam przez lekarzy informacjami dotyczących proszenia pacjentów by rozpoczęli leczenie w innym ośrodku" - wyjaśniono w komunikacie.

Dalej dodano, że przekazaną wtedy informację w swoim materiale potwierdziła Wirtualna Polska

"Zdajemy sobie sprawę, że MZ wydało zalecenie, że nie wolno przesuwać onkologicznych programów lekowych, ale sytuacja finansowa wielu szpitali jest bardzo zła" - zaznaczyła NIL.

"Skala przesunięć pacjentów w stosunku do planowych operacji czy nieonkologicznych programów lekowych faktycznie nie jest duża, ale niestety wedle naszych informacji nie jest zerowa" - głosi komunikat.

Naczelna Izba Lekarska podkreśliła, że mają nadzieję, iż wypowiedź premiera, że "to nie będzie miało miejsca faktycznie spowoduje, że żaden chory w Polsce nie będzie musiał tak długo czekać na włączenie do onkologicznego programu lekowego".

"Obawiamy się, że nie jest pan premier po prostu informowany o realnej sytuacji Polskiej Ochrony Zdrowia" - dodano.

Rozwiń

Więcej informacji wkrótce...

Polskie szpitale na krawędzi? Tusk zapewnia: Pacjenci onkologiczni nie są odsyłani

Podczas piątkowej konferencji prasowej Donald Tusk podkreślał, że pacjenci onkologiczni nie są odsyłani z placówek medycznych.

- Nie są pacjenci onkologiczni odsyłani. To jest kłamstwo, prostowaliśmy te informacje - powiedział premier, dodając, że "do tej pory informacje, jakie przekazywano, były sprawdzane natychmiast i okazywały się nieprawdziwe".

Ponadto szef rządu zaznaczył, że szpitale nie mają prawa odsyłać tych chorych i podkreślił, że dotychczas taka sytuacja nie miała miejsca.

- Jak się pojawi choćby jeden taki przypadek, osobiście pani minister zdrowia będzie interweniować - nadmienił Tusk. Jednocześnie premier powiadomił, że rozmawiał o tym z minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grendą.

Jak przekazała PAP, dziennikarz wskazał na wypowiedzi na ten temat rzecznika Naczelnej Rady Lekarskiej Jakuba Kosikowskiego z 3 listopada.

- Znam tę wypowiedź, wycofał się z niej, ponieważ natychmiast zostało to sprostowane. Nie podał żadnego przykładu - powiedział premier, dodając, że wykorzystywanie takiego argumentu jest podłe, gdy nie ma takich faktów. - To jest granie ludźmi ciężko chorymi, taka gra polityczna - ocenił.

"Polityczny WF": Razem i Matysiak już nie razem. Dlaczego ją wyrzucono? interia INTERIA.PL