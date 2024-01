Zmiany w Polskim Radiu. "Legalna prezes" wzywa likwidatora do opuszczenia siedziby

"W związku z decyzjami Sądu o odmowie wpisania do KRS bezprawnych zmian MKDiN w organach spółki Polskie Radio oraz odmowie dokonania wpisu o likwidacji PRSA (Polskie Radio S.A. - red.), wysłałam stosowne wezwanie prawne do P. Majchra" - przekazała w serwisie X była prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska .

Decyzja sądu ws. Polskiego Radia. Resort kultury odpowiada

Przypomnijmy, że Sąd Rejonowy w Warszawie oddalił wniosek o wpis likwidacji i likwidatora Polskiego Radia SA - taką informację przekazał w poniedziałek Maciej Świrski , przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Oznacza to, że decyzja o powołaniu nowego zarządu, jak i o wprowadzeniu Polskiego Radia w stan likwidacji nie zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.

"Bezprecedensowy charakter sprawy wymaga poczynienia szerszych rozważań oraz wnikliwej analizy przepisów ustaw szczególnych, orzecznictwa i doktryny" - napisano w uzasadnieniu decyzji. W dalszej części przekazano, że "sąd rejestrowy może odmówić dokonania wpisu do rejestru uchwały, w odniesieniu do której ma wątpliwości co do jej zgodności z przepisami prawa".