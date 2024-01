Sellin: Ta wiedza była poza mną

"To jest totalna patologia, co zrobiliście"

Grzegorz Schetyna z PO w trakcie dyskusji zaznaczył, że nie chce personalnie atakować Sellina. - Ale to jest nie do obrony, to co było robione. (...) Wydaje mi się, że niewiele wiemy, co tam się działo naprawdę. To jest totalna patologia, co zrobiliście - powiedział i odniósł się do zatrudnienia Kurskiej w TVP. - Ona przyszła do telewizji zarabiać pieniądze. Stała się wydawcą jednego z programów i podpisała lukratywny, ogromny kontrakt, jak nikt inny w tej telewizji - stwierdził.