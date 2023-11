"Kolejny wyrok Trybunału w Strasburgu w sprawie praworządności w Polsce" - napisał poseł Krzysztof Śmiszek w serwisie X. "W wyroku Wałęsa v. Poland sędziowie JEDNOGŁOŚNIE orzekli, że wybieranie sędziów do SN jest obarczone systemową nieprawidłowością" - dodał.

Lech Wałęsa wygrywa z Polską. Proces przed ETCP

Jak wskazał Śmiszek, "nieprawidłowością jest NeoKRS" i podkreślił, że to "kolejny powód dla demokratów, aby zająć się tą sprawą".

"Pokrywa się to z wnioskami raportu, który przygotowałam w 2021: "instytucja skargi nadzwyczajnej stwarza realne zagrożenie jej arbitralnego wykorzystania do realizacji politycznych celów (przede wszystkim przez Prokuratora Generalnego)" - dodaje Grabowska-Moroz.

Jak przedstawia badaczka, wyrok ETPCz potwierdził, że naruszenie prawa do sądu wynika z problemów o charakterze systemowym (przytacza tutaj "neo-KRS" i Izbę Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego ).

Ponadto Polska została zobowiązana do zapłaty 30 tys. euro na poczet skarżącego , czyli Lecha Wałęsy.

Sprawa Lecha Wałęsy. Powodem skarga nadzwyczajna

Sprawa ma swój początek w 2017 roku, kiedy to Zbigniew Ziobro wniósł skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego w sprawie Wałęsa v. Wyszkowski - w 2005 roku były prezydent wytoczył proces o ochronę dóbr osobistych. Dawny opozycjonista stwierdził w programie na żywo, że Wałęsa był w przeszłości współpracownikiem SB o pseudonimie "Bolek".

Sprawa trafiła do sądu i w 2011 roku zakończyła się odrzuceniem przez Sąd Najwyższy kasacji do wyroku, jednak dziesięć lat później - w 2021 roku - skargę nadzwyczajną w tej sprawie złożył minister Zbigniew Ziobro. To z kolei pozwoliło nowej izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego na uchylenie wyroku.