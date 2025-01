Na nowego szefa resortu nauki i szkolnictwa wyższego przyszło nam długo czekać. Pierwotnie następca (albo następczyni) Dariusza Wieczorka miał być znany jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia . Ostatecznie poznaliśmy go dopiero trzy tygodnie później. - Sprawa się przeciągnęła, bo w międzyczasie mieliśmy święta i nowy rok, to są praktycznie 3 tyg. wyjęte z życia, także politycznego, taki trochę decyzyjnie martwy czas - tłumaczy Interii Anna Maria Żukowska , przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy i członkini zarządu Nowej Lewicy .

Ostatecznie padło na postać, która wcale nie była faworytem, gdy giełda nazwisk ruszała. Wieczorka zastąpi bowiem Marcin Kulasek , dotychczasowy wiceminister resortu aktywów państwowych i sekretarz generalny Nowej Lewicy. Podobnie jak Wieczorek, to jeden z najbardziej zaufanych ludzi współprzewodniczącego partii Włodzimierza Czarzastego .

Czarzasty zabezpiecza wpływy Lewicy

- Nie ma przypadku w wyborze Marcina. To naturalne, że kierownictwo stara się współpracować z osobami najbardziej zaufanymi i sprawdzonymi w boju, a Marcin zdecydowanie taką osobą jest - precyzuje wybór Marcina Kulaska posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska.

Piotr Müller, europoseł Prawa i sprawiedliwości, ale też były wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, również nie jest zaskoczony takim wyborem kierownictwa Lewicy. - Byłem głęboko przekonany, że to będzie osoba z zapleczem czysto politycznym, silna w Lewicy, a minister Kulasek jest sekretarzem generalnym partii i jednym z najbliższych ludzi marszałka Czarzastego - mówi w rozmowie z Interią. I dodaje: - Czarzasty nie chcąc odpuścić tej sfery wpływów przeforsował taką decyzję i swojego zaufanego człowieka.

Jak zaznacza Müller, zaskakujące dla niego było, że pierwotnie na giełdzie nazwisk pojawiały się osoby bez solidnego umocowania politycznego i partyjnego. Jak pisaliśmy w Interii 19 grudnia, przymierzani do stanowiska szefa resortu nauki i szkolnictwa wyższego byli dr Karolina Zioło-Pużuk, dr Liwiusz Laska oraz prof. Sebastian Gajewski .

Pierwsza jest polityczką Nowej Lewicy i do niedawna wiceszefową Kancelarii Senatu. Od teraz dołącza do resortu nauki i szkolnictwa wyższego w randze podsekretarza stanu. Laska to były członek Państwowej Komisji Wyborczej i były dyrektor generalny w resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej, a od lutego tego roku prezes rady nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Z kolei Gajewski jest wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej, członkiem Trybunału Stanu oraz członkiem Rady Dialogu Społecznego.