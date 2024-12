Dariusz Wieczorek zrezygnował. Donald Tusk reaguje

- Z satysfakcją przyjąłem decyzję ministra Wieczorka - powiedział w czwartek premier Donald Tusk . - To nie jest nic osobistego , akurat w relacjach ze mną pan minister Wieczorek był lojalny i dość pracowity - dodał.

Dariusz Wieczorek zrezygnował. Premier: Za dużo było tych przypadków

Dariusz Wieczorek: Ostatnie tygodnie były bardzo ciężkie

- Dla mnie sprawy związane z moją formacją polityczną, funkcjonowaniem w parlamencie i koalicji oraz sprawy rodzinne to rzeczy, na które zwracam szczególną uwagę. Ostatnie tygodnie były bardzo ciężkie ze względu na różne doniesienia i falę hejtu, jaka pojawiła się w stosunku do ministerstwa i do mojej osoby - mówił podczas konferencji prasowej.