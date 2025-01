Jest nazwisko nowego ministra nauki. Marcin Kulasek otrzymał rekomendację

To Marcin Kulasek zastąpi na stanowisku szefa resortu nauki i szkolnictwa wyższego Dariusza Wieczorka .

Marcin Kulasek ministrem nauki. Czarzasty: Bardzo zależy nam na środowisku akademickim

- Chciałem poinformować, że w związku z umową koalicyjną i naszymi ustaleniami z premierem Donaldem Tuskiem na stanowisko ministra nauki rekomendujemy - i jest na to zgoda formacji oraz ustalenia koalicyjne się w tej sprawie zamknęły - dr Marcina Kulaska - poinformował we wtorek wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Jak przekazał, jednocześnie zawnioskował on o odwołanie ze stanowiska podsekretarza stanu w resorcie nauki prof. Macieja Gduli .

- Jesteśmy przekonani, że te dwie osoby gwarantują dwie bardzo ważne sprawy. Jedna to sprawa silnej pozycji politycznej szefa tego resortu. Pan dr Kulasek jest również sekretarzem Nowej Lewicy i ma bardzo silną pozycję polityczną. (...) Silna pozycja polityczna to silny głos w sprawie zabezpieczenia budżetu i silny głos w sprawie zabezpieczenia finansowego interesów środowiska akademickiego, bo polityka to również pozycja polityczna poszczególnych członków rządu - dodał.