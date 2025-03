Co kluczowe, we wniosku mowa była o płatnościach za zadania i prace, które dane organizacje już dla amerykańskiego rządu zrealizowały. Tym samym Sąd Najwyższy utrzymał w mocy postanowienie sędziego okręgowego z Waszyngtonu Amira Alego, który wezwał urzędników Trumpa do natychmiastowego odblokowania środków.