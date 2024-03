Działania, o których pisze portal, Wrzosek miała podejmować w reakcji na ruchy rządzącej wtedy jeszcze partii Prawo i Sprawiedliwość . Ta dążyła z kolei do tego, by zablokować bądź jak najbardziej utrudnić przejęcie mediów publicznych nowej władzy.

TVP. Ewa Wrzosek reaguje na wniosek Bartłomieja Sienkiewicza

Jak napisano, dokument trafił do prokuratury, ale też do samej Wrzosek , bo Sienkiewicz przekazał wprost, że do instytucji nie ma zaufania. Jeszcze tego samego dnia Wrzosek miała przeprowadzić postępowanie sprawdzające, a następnie wysłać dziesiątki wniosków o zabezpieczenie do sądów. Łącznie było ich około 40.

Ewa Wrzosek i kulisy walki o TVP

WP dotarła do niektórych nadawanych przez Wrzosek dokumentów, wskazując na zawiłość czynności, które prokurator musiała wykonać w krótkim czasie. "Prokurator Ewa Wrzosek 30 listopada 2023 roku dowiedziała się o sprawie z pisma posła Bartłomieja Sienkiewicza, napisała kilkunastostronicowy wniosek do jednego sądu, wysłała go w placówce pocztowej o godz. 12:44, po czym napisała kolejny wniosek, by wysłać go elektronicznie o godz. 17:01. Mówimy o dwóch wnioskach. Ewa Wrzosek deklaruje, że złożyła ich łącznie około 40" - dodano.