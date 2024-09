Donald Tusk wycofał kontrasygnatę. Najnowszy sondaż. Polacy są podzieleni

Sędzia ten został powołany do Izby Cywilnej SN w marcu 2022 r., do SN został zaś wyłoniony przez KRS w procedurze zmienionej w czasach rządów PiS . Decyzja premiera była pokłosiem skargi dwóch sędziów wspomnianej izby SN, którzy zaskarżyli kontrasygnatę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie . Pod koniec sierpnia premier stwierdził, że kontrasygnata pod tym aktem była błędem.

Kontrasygnata premiera wycofana. Adam Bodnar: Mieliśmy dwie szczególne okoliczności

Według ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara , w kwestii kontrasygnaty premiera Donalda Tuska "mieliśmy dwie szczególne okoliczności". - Po pierwsze została złożona skarga do sądu administracyjnego przez dwóch sędziów Izby Cywilnej, a jeżeli składana jest skarga to organ, który podjął decyzję czy współuczestniczył w wydaniu decyzji ma prawo dokonania zmiany tej autokontroli - mówił w środę w "Graffiti" na antenie Polsat News.

- Po drugie jest też szczególny termin, to znaczy: tak długo jak się ta decyzja nie zmaterializowała, bo jeszcze się nie odbyło to zgromadzenie Izby Cywilnej w Sądzie Najwyższy, to można było dokonać tej akcji. Jeżeli to by nastąpiło np. dzisiaj, to byłoby za późno i nie można byłoby na tej podstawie podważać ustawy - dodał minister.