Jak uznał szef rządu, wszystko wskazuje na to, że w piątek "dowiemy się, iż po latach zwłoki i tygodniach intensywnej pracy (Bodnara), usłyszymy z ust przedstawicieli instytucji europejskich, że Polska ma odblokowane środki" z Krajowego Planu Odbudowy .

We wspomniany przez premiera dzień w KPRM zaplanowano konferencję prasową Tuska, przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen oraz szefa belgijskiego rządu Alexandra De Croo.

KPO dla Polski. Kiedy będą pieniądze? "KE gotowa do uruchomienia"

Z kolei we wtorek Bloomberg podał, że ponad sześć miliardów euro w przyszłym tygodniu może zostać zatwierdzonych do przekazania Polsce w ramach Funduszu Odbudowy. "KE jest gotowa do uruchomienia pierwszej transzy z 60 miliardów euro KPO" - dodawała agencja.