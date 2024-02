Sprzeczka w Sejmie. Grzegorz Braun ruszył w stronę mównicy

Po tych słowach Braun podszedł do marszałka Sejmu . Szymon Hołownia nie pozwolił mu na sprostowanie. - Proszę wrócić na miejsce (...), nie zabierał pan głosu z mównicy. Zabierał pan głos z ław poselskich, to pana ryzyko (...). Proszę zająć miejsce i nie igrać z ogniem, że odwołuję się do bliskiej panu retoryki - argumentował lider Polski 2050.

Premier przyznał, że nie wie, co "tak bardzo rozdrażniło" polityka Konfederacji. - Więc powtórzę: wydaje mi się, że z pańskim zaangażowaniem w kwestie relacji polsko-żydowskich nie muszę tłumaczyć (ws. kłamstwa oświęcimskiego) - powiedział, na co Braun reagował okrzykami, w tym dotyczącymi tragicznych losów jego bliskich podczas II wojny światowej.

Akcja ABW w Częstochowie. Ma związek ze współpracownikiem Brauna

Zdaniem Tuska, który nadal mówił do Brauna, "powinniśmy wyrazić uznanie dla służb ". - Proszę uważać na przyszłość z tego typu epitetami, gdy nie macie żadnych podstaw, by je miotać na sali sejmowej - zakończył sprzeczkę szef rządu.

Premier najprawdopodobniej nawiązywał do wydarzeń opisanych w środę przez "Gazetę Wyborczą". Agenci ABW, na zlecenie prokuratora z Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, która działa przy IPN, weszli do częstochowskiej firmy należącej do Tomasza Stali. Ma to związek ze śledztwem rozpoczętym po zawiadomieniu od Muzeum Auschwitz-Birkenau, dotyczącym rozpowszechniania kłamstwa oświęcimskiego.