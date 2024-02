Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że w ministerstwach trwają obecnie audyty, które ujawniają sposób działania rządu Zjednoczonej Prawicy. - To, co zrobiliście przez ostatnie lata z zarządzaniem państwa, to jak okradaliście państwo i wyprowadzaliście miliony, trafia teraz do organów ścigania - dodał. Podkreślił, że poprzednia władza "ograbiła samorządy na miliardy złotych", a fundusze były przyznawane "przez pryzmat legitymacji partyjnej".