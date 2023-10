Kontrole na granicy polsko-słowackiej

W nocy z 3 na 4 października, o godzinie 0:00 zostały przywrócone tymczasowe kontrole na granicy ze Słowacją. Kontrole wznowiono na okres co najmniej 10 dni. Jak zaznacza komendant główny Straży Granicznej generał dywizji Tomasz Praga, będą one mogły być przedłużane o kolejne okresy, jednak "nie dłuższe niż 20-dniowe". Dlaczego podjęto taką decyzję? Minister Kamiński tłumaczy to narastającą nielegalną migracją.