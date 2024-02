Luty 2024 cieplejszy niż niejeden marzec

" Miesiąc ten zapisze się jako ekstremalnie ciepły , aktualnie średnia temperatura jest wyższa od normy o ok 6 st. C. Luty w 2024 roku jest cieplejszy niż niejeden marzec w historii pomiarów " - czytamy na profilu IMGW w serwisie X.

Niezwykle ciepła, wręcz wiosenna aura panowała na nizinach. Jak zwraca uwagę IMGW, w lutym w Warszawie pokrywa śnieżna nie pojawiła się ani razu i do końca miesiąca już się to nie zmieni.

Śnieg znika nawet z gór

Synoptycy już teraz określają luty 2024 jako "miesiąc ekstremalnie ciepły termicznie". Średnia anomalia temperatury powietrza wynosi +6 st. C, co oznacza że średnio w lutym było o 6 stopni cieplej niż zwykle o tej porze roku. We wtorek maksymalna anomalia wyniosła niesamowite +12,1 st. C.