Fatalne prognozy na Wielkanoc. To może nam zepsuć świętowanie

Za nami najcieplejszy w historii 2023 rok . W Polsce okazał się on drugim najgorętszym w historii pomiarów . To jednak nie koniec anomalii. Paradoksalnie, pogoda w Wielkanoc może się okazać znacznie bardziej wymagająca niż nam się wydaje.

Ciepły początek roku ze zmianą na wiosnę

Chociaż w drugiej dekadzie marca wciąż będzie cieplej niż zwykle o tej porze, jednak temperatury będą wyższe o około 2,5 st. C od średniej. W kolejnych tygodniach będzie już chłodniej i zdecydowanie bardziej mokro .

Pogoda na Wielkanoc tylko dla wytrwałych?

Druga połowa marca, a szczególnie końcówka tego miesiąca, może się okazać znacznie gorsza pogodowo. Pod koniec marca powinniśmy się spodziewać zaskakująco silnych opadów . Co więcej, może się okazać, że spadnie nie tylko deszcz . I to dokładnie wtedy, kiedy rozpocznie się Wielkanoc.

Wielkanoc 2024: Kiedy wypada?

Wielkanoc to święto ruchome, co oznacza, że w każdym roku przypada w innym terminie. Podczas soboru nicejskiego w 325 roku przyjęto, że to święto będzie obchodzone w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca.