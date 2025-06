Cykl "13 pięter" Filipa Springera to felietony mieszkaniowe, w których autor - nagradzany pisarz, reporter, fotograf - mierzy się z kryzysem mieszkaniowym w Polsce (i nie tylko). Na łamach Interii opisuje, jak nam się mieszka, w skali mikro i makro, i co można z tym wszystkim zrobić.

4 lata we Wrocławiu, 10 lat w Toruniu, 12 lat w Gdańsku i nawet 15 lat w Warszawie . Tyle mniej więcej czeka się na przyznanie mieszkania komunalnego w tych miastach. Jednocześnie od lat w Polsce utrzymuje się i rośnie luka czynszowa , czyli grupa ludzi, którzy zarabiają zbyt mało, by starać się o kredyt hipoteczny, ale zbyt dużo, by starać się o mieszkanie komunalne.

To uwłaszczenie polegało na tym, że przez całe lata mieszkania znajdujące się w zasobie komunalnym i spółdzielczym można było wykupić z dużą bonifikatą. To właśnie z tego mechanizmu skorzystał Karol Nawrocki, odwiedzając wraz z notariuszem Jerzego Ż. w areszcie.

Był to nie tylko jedyny udany, ale też jeden z najbardziej niesprawiedliwych społecznie programów mieszkaniowych. Oto bowiem mieszkania należące do nas wszystkich (na tym polega idea mieszkania komunalnego, że pozostaje ono własnością gminy) zostały rozdane akurat tym, którzy je zajmowali.

W 2019 takie narzędzia się pojawiły, ale przepisy nie nakładały na gminy obowiązku weryfikacji. Więc gminy nie weryfikowały. Co więcej, regulacje te miały zasadniczy błąd - ograniczały wprawdzie prawo do lokalu osobom, które posiadają już mieszkania, ale nic nie wspominały o domach.

I wreszcie ostatni, kluczowy absurd związany z tak zwanym dziedziczeniem lokali komunalnych. Formalnie było to niemożliwe, ale wystarczyło zameldować w mieszkaniu kogoś, komu chciało się mieszkanie przekazać i ono po śmierci głównego lokatora automatycznie przechodziło na taką osobę . Mechanizm w sumie prostszy i tańszy niż pisanie testamentu i chodzenie z tym do notariusza.

Zapowiedział je kilka dni temu wiceminister w resorcie, Tomasz Lewandowski. Nowe regulacje mają na celu lepsze gospodarowanie zasobem i kierowanie pomocy do faktycznie potrzebujących. Kluczowe propozycje obejmują weryfikację dochodów najemców co pięć lat, co może skutkować wypowiedzeniem umowy, jeśli ich sytuacja finansowa się poprawi, lub urealnieniem opłat do poziomu rynkowego.