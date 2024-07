Maciej Wąsik pociągnięty do odpowiedzialności. Europoseł nie uniknął zapłaty

W kolejnym kroku fundacja zamierza wyegzekwować od Macieja Wąsika wywiązanie się z pozostałej części wyroku , tj. opublikowanie przeprosin we wskazanych przez sąd mediach. Europoseł miał na to czas do 8 marca. - Nie zrobił tego, w związku z czym wniosek o egzekucję sądową jest już gotowy i zostanie złożony w sądzie - poinformował Kramek.

Pełnomocnik fundacji adwokat Dawid Biernat wniósł we wniosku o publikację przeprosin w ciągu trzech dni od uprawomocnienia się wyroku sądu pod rygorem 5 tys. zł kary za każdy dzień zwłoki. Łącznie Wąsik miał do zapłaty ponad 50 tys. zł, z czego 30 tys. zł to należność główna czyli zadośćuczynienie, ponad 11 tys. zł to odsetki, ponad 7,6 tys. zł - koszty procesu. 900 zł - koszty zastępstwa w egzekucji oraz niespełna 5 tys. zł - koszty egzekucji.