Danuta Holecka odchodzi z TVP. "Nie dostanę tych ogromnych pieniędzy"

To już pewne - Danuta Holecka odchodzi z Telewizji Polskiej. Prezenterka zaprzecza jednak, by miała otrzymać pół miliona złotych odprawy za wcześniejsze rozwiązanie kontraktu, który miał obowiązywać do połowy 2025 roku. - Zrezygnowałam z odszkodowania, więc nie dostanę tych ogromnych pieniędzy - mówi w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl.