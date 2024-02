"Pierwsze takie badanie od 2011 roku". Wiceminister rolnictwa triumfuje

Wiceminister o kontroli poinformował we wpisie na platformie X. Jak podkreślił, jest to element "wprowadzania normalności" w polityce rolnej i wymianie gospodarczej z Ukrainą .

Kilka dni wcześniej Michał Kołodziejczak podczas konferencji prasowej w Lublinie informował, że wystąpił do ministra zdrowia, by resort zajął się sprawą wprowadzenia kontroli na cukier z Ukrainy.

- Dzisiaj występuję do Ministerstwa Zdrowia o to, by sanepid prowadził pełen nadzór nad każdą partią cukru, który będzie przyjeżdżał do Polski, bo ja nie mam zaufania do importerów, którzy sami określają, że ten cukier jest dobry - stwierdził.